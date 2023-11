Domov seniorů Hvězda přišel o registraci, klienti se ale odstěhovat odmítají

„Nedovedu si to vůbec představit.“ „Přes naše mrtvoly.“ Tak reagují klientky domova Hvězda Květoslava Nováková a Marie Pražáková na vyhlídku toho, že by se odtud měly odstěhovat pryč.

Domov má skončit prvního ledna. O licenci přijde kvůli dluhu u sociální správy, pokutu za nezákonné sponzorské dary od klientů mu vyměřilo i ministerstvo. Vedení Hvězdy rozhodnutí napadlo u soudu.

Hejtmanství už ale připravuje stěhování seniorů. „Oslovují se jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, jakou volnou kapacitou disponují,“ potvrzuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Plány hejtmanství ale nabourávají dvě petice – jednu proti stěhování podepsali klienti Hvězdy, druhou pak jejich ošetřující lékaři, podle kterých by se tato změna mohla negativně podepsat na zdraví seniorů.

Provoz i bez registrace

Majitelka Hvězdy Miroslava Kalivodová zvažuje, že provoz domova zachová i bez registrace. Podle ní by měsíční pobyt zdražil o pět tisíc, za jednolůžkový pokoj by senior platil měsíčně asi dvacet tisíc. „Bude to stejné jako teď. Všichni lékaři mi zůstanou, veškerý personál a pojede to,“ je přesvědčená Kalivodová.

„Může poskytovat služby péče o rodinu, domácnost. Nebo se domluvit, že tam bude chodit nějaká agentura homecare (domácí péče). Ale nemůže úplně přesně poskytovat tu službu, u které dojde ke ztrátě registrace,“ upozorňuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Čas se krátí. Čím víc se budou blížit Vánoce, tím hůř budou klienti podle lékařů vnímat nejistotu a obavy ze změny.