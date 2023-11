Seniorka uvěřila podvodníkům, do bitcoinmatu naházela přes pět milionů

Kriminalisté případ prověřují pro podezření z podvodu, za což pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až osm let za mřížemi. Na webu to ve středu uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský.

Je to podle něj několikátý případ takového podvodného vylákání peněz, přičemž prevencí je v těchto případech ukončit podezřelé telefonické hovory, dál nekomunikovat a informace si ověřit ve svém peněžním ústavu.

„Bohužel stále se najdou poškození, kteří podvodníkům uvěří a nenávratně pošlou všechny své životní úspory do neznáma prostřednictvím bitcoinmatu. Zaměstnanci v bankovnictví prostřednictvím mobilních aplikací nekomunikují, stejně tak nikdy nepožadují provést takovéto transakce, tedy aby kdokoli zrušil účet a vybrané peníze kamsi odeslal,“ zdůraznil Rybanský.

Podvodníkům uvěřila třikrát

Ženu, která vložila do bitcoinmatu téměř 5,5 milionu korun, původně kontaktovala falešná bankovní úřednice z Liberce kvůli čtvrtmilionovému úvěru, který si prý chtěla vzít a kvůli kterému měla být i osobně na pobočce v Liberci. Falešná úřednice dodala, že v listinách vidí i další její žádost o úvěr, tentokrát na pobočce v Teplicích z konce září, a podložila to jménem, příjmením i číslem občanského průkazu, které měla poškozená při úvěrech uvést. Současně doplnila, že pokud žena nikde nebyla, tak jde o trestný čin.

Žena uvěřila volající stejně jako údajnému pracovníkovi bezpečnostního oddělení banky, který se jí ozval krátce poté. Řekl jí, že jde o zneužití bezpečnostních údajů, ale pomůže jí, aby o peníze nepřišla, a poradil jí, aby si kvůli komunikaci nainstalovala do telefonu aplikaci Viber. Po chvíli volal ženě ze stejného čísla jiný muž se zdůvodněním, že ten předchozí se musí věnovat jiné zákaznici se stejným problémem, a navrhl jí dvě možnosti.

„Buď si zablokuje účty, přičemž odblokování může trvat sedm měsíců až sedm let, než se to všechno vyřeší, nebo vybere všechny peníze a bude je posílat přes bitcoinmat do centrály, která za tímto účelem vytvoří reverzní účty na poškozenou. Žena uvěřila potřetí, a protože bez peněz být nemohla, vybrala si raději druhou možnost,“ přiblížil podvod policejní mluvčí.