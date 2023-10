Cizinec dostal jedenáct let vězení za čtvrtstoletí starou vraždu. Zadržen byl v Litvě a Polsku

„Uznávám, že to, co je uvedeno v obžalobě, je ve velké míře pravda. Byl jsem opilý. Stalo se to kvůli tričku. Chtěl jsem mu roztrhat tričko, protože mi poškodil moje,“ řekl jedenapadesátiletý Ukrajinec u pražského městského soudu.

„Reagovat na natržené tričko tím, že bere do ruky nůž – ne úplně malý – a jde to osobě, která k němu sedí zády, oplácet tímto způsobem, je samozřejmě naprosto nepřiměřené, iracionální chování. Chtěl se mu pomstít za něco, co je tak marginální. I po těch letech nad tím počínáním zůstává rozum stát,“ reagovala předsedkyně soudního senátu Hana Krestýnová.

Poljanskyj, který přijel do Česka pracovat na stavbách, se 18. prosince 1999 seznámil v Praze na ulici se skupinkou krajanů. Oslavovali svátek svatého Mikuláše, a když zjistili, že Poljanskyj má se světcem shodné prostřední jméno, pozvali ho k sobě domů. Tam pokračovali v popíjení do dalšího dne večer, kdy Poljanskyj zezadu bodl vrstevníka, který seděl v křesle. Zasáhl srdečnici a plíci a muž na místě zemřel.

V incidentu sehrál roli alkohol

Pachatel tvrdí, že konfliktu předcházela situace, kdy se snažil bránit opilou dívku před sexuálním útokem jiných účastníků pitky. Strhla se rvačka, po které si všiml, že mu jeden ze soků roztrhl tričko.

„Sundal jsem ho a hodil jsem mu ho, aby mi koupil nové. Hodil mi ho zpátky do obličeje, ale netrefil se. Řekl, že žádné tričko kupovat nehodlá. Řekl mi: ‚S tebou se teď stane to samé, co se stalo s tím tričkem,‘“ vyprávěl Poljanskyj. Odhozené tričko podle něj náhodou spadlo vedle nože, který sebral, a vydal se rozřezat sokovo oblečení.