Na stadionu v Teplicích nasadili proti výtržníkům kamerový systém, který rozezná obličeje

I přesto, že na stadion pyrotechniku nosit nesmí, fotbaloví ultras ji zapalují téměř při každém utkání. Proti tomu teď na teplickém stadionu mají chytré kamery. „Dokáží záběr přiblížit až dvěstěkrát, tím pádem nám systém pomáhá při identifikaci fanoušků, kteří dělají něco špatného,“ řekl bezpečnostní expert firmy Securitas Pavel Průša.

Například fanoušek hostujícího týmu oslavil radost z gólu vytlučením okenní výplně. „Systém to zaznamenal, policie získala obraz toho člověka a při odchodu jej zadržela,“ vysvětlil Průša. „Samozřejmě to pak pomáhá předcházet tomu, abychom dostávali pokuty od disciplinární komise,“ poznamenal mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

Bezpečnostní agentura má na stadionu osm kamer. Při zápasech s nimi pracují sami policisté. Čtyři kamery mají vysoké rozlišení přes čtyřicet megapixelů. „Další čtyři kamery jsou umístěny tak, abychom viděli ty nejdůležitější části. Hlavně se soustředíme na ochozy hostů, protože tam předpokládáme největší výtržnosti,“ popsal obchodní zástupce Securitas Michal Hanuš.

Do budoucna počítá bezpečnostní agentura, že kamery s rozpoznáváním obličeje budou nad každým turniketem. Aby fanouška se zákazem vstupu odhalil systém co nejdříve. Bezpečnostní firmy zatím nesmí uchovávat záznamy obličejů, čekají proto na úpravu legislativy, která by jim to umožnila.