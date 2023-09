Soud v daňové kauze kolem podnikatele Zadeha potrestal další tři lidi, schválil dohody

Soud ve věci u některých z obžalovaných včetně Zadeha rozhodoval na podzim 2021, případ se postupně rozdělil téměř na jednotlivé obžalované. K soudu se navíc dostávají další obvinění, které policie začala stíhat i na základě důkazů provedených v hlavním líčení.

Tentokrát soud rozhodoval ohledně tří z nich, jde o „menší ryby“, všichni u původního hlavního líčení vystupovali v roli svědků. Jde o spolupracující obviněné. Martin Veselý si s žalobcem dohodl trest jedenáct let a čtyři měsíce, jde o souhrnný trest, muže soudy v minulosti trestaly v několika případech například i za daňové úniky v Praze. V roce 2019 muži brněnský krajský soud uložil i za ovlivňování svědků v souvisejícím případu daňových úniků sedm let vězení, i tento trest je do současného trestu zahrnut.

S tříletým trestem vězení podmíněně odložených na pět let od soudu odešli Jiří Bruštík a Martin Valentovič. Podle žalobce Aleše Sosíka je ve věci obviněno ještě dalších osm lidí, kdy u části z nich je podle něj předpokladem, že s nimi také uzavře dohodu.