Tisíce nedoručených balíků. Zásilkovna tvrdí, že kvůli sporu s externím dodavatelem nemá přístup do depa v Liberci

V libereckém přepravním depu Zásilkovny uvázlo několik tisíc balíků. Důvodem je podle společnosti spor s externím provozovatelem depa. Ten podle Zásilkovny znemožnil přístup do skladu s balíky potom, co s ním na konci srpna ukončila spolupráci. Společnost klientům za nedoručené balíky slibuje refundaci. Aktuálně odeslané zásilky putují místo do Liberce do nového depa v Benátkách nad Jizerou.