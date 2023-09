Druhý úsek metra D bude stát 30 miliard. V tendru uspělo sdružení firmy Subterra

Do tendru se podle informací DPP přihlásili tři zájemci, a to sdružení vedené společností Subterra, sdružení vedené společností PORR a sdružení vedené společností STRABAG. Posledně zmíněný účastník nabídl nejvyšší cenu, hodnotící komise tak vybírala ze zbylých dvou.

Tendr řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který podle informací Hospodářských novin v polovině července rozhodl o jeho zrušení kvůli nastavení podmínek pro uchazeče. DPP proti rozhodnutí podal rozklad, do finálního rozhodnutí nemůže podle informací úřadu s vítězem tendru uzavřít smlouvu.

Některé položky v nabídce, která byla cenově nejnižší, byly podle podniku oceněny hluboko pod tržním standardem, což se týkalo i například ražby tunelů. Jiné položky byly naopak oceněny mnohonásobně výše, než předvídal projektant a než nabídli ostatní účastníci tendru, dodal Šabík.

Pokud by DPP takovou nabídku akceptoval, mohl by podle mluvčího už na začátku projektu zaplatit více než miliardu korun bez toho, aby plnění smlouvy reálně začalo, a v případě prodlení se stavbou by i bez svého zavinění hradil další stovky milionů za kompletační a koordinační činnost.

„Z těchto důvodů DPP na základě jednomyslného doporučení hodnotící komise sdružení vedené firmou PORR ze zadávacího řízení vyloučil,“ sdělil v tiskové zprávě Šabík. Dodal, že pokud by tak podnik neučinil, jednal by v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

ÚOHS: DPP nastavil diskriminační podmínky

Antimonopolní úřad tendr řeší na návrh firmy Metrostav DIZ. Podle něj DPP nastavil diskriminační zadávací podmínky týkající se prokazování technické kvalifikace, konkrétně pak předkládání referenčních zakázek souvisejících s dodávkami výtahů. Podnik s rozhodnutím nesouhlasí a podal proti němu rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, který ve věci zatím nerozhodl.