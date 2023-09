Nový podjezd po dálnicí D3 je příliš nízký. Neprojedou kamiony ani autobusy

Stavbaři na silnici z Hlinska do Dubičného na okraji Českých Budějovic pracují na dálničním mostu. Podjezd pod dálnicí D3 je ale v tomto místě příliš nízký. „Bohužel pravidelná veřejná linková autobusová doprava se pod tento podjezd právě kvůli své výšce tři metry nedostane,“ řekl ředitel Jihočeského koordinátora dopravy Jiří Kafka.

To, že pod mostem neprojedou autobusy, zaskočilo i samotné obce. „Překvapení jsme byli, ale to s dálnicí D3 jsme těch překvapení zažili už mnoho, řekla bych, že žádná změna,“ komentovala místostarostka Dubičného Veronika Humlerová (nestr.).

Vyšší most není možný kvůli navazujícímu tunelu

Autobusy s klimatizací by potřebovaly 3 metry a 60 centimetrů, aby se pod most vešly. Nově tak musí jezdit po Rudolfovské třídě a přes Vráto. Kvůli tomu vznikly i nové zastávky. Lidé, kteří cestují autobusem například do Dubičného, musí chodit část cesty pěšky, což je podle Kafky komplikace. Navíc pod mostem neprojedou kromě autobusů ani nákladní auta.