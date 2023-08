Jevíčko leží na pomezí tří krajů. Do Pardubic, Brna ani Olomouce ale přímý spoj nejede

Vlaky z Jevíčka nejezdí už téměř tři roky, obyvatelé města musejí při cestách do práce nebo do školy využívat autobusy. Spoje ale podle místních nejsou ideální. Do velkých měst přímé autobusy nejezdí vůbec. „Dřív bylo spojení na Olomouc, na Prahu, nemuselo se přesedat. Teď všude přesedáte a čekáte,“ stěžuje si jedna z místních obyvatelek.

Do krajských Pardubic trvá cesta víc než dvě hodiny s minimálně jedním přestupem. O něco kratší je cesta do Brna, ani tam ale přímá linka nejede. A lidé tak musejí dvakrát přestupovat: v Boskovicích a Skalici nad Svitavou. „Ten autobus je taková poznávací jízda, zajede úplně všude. Ekonomicky se možná vyplatí autobus, ale čas, co strávíte na cestě, to je hrůza,“ říká obyvatel Jevíčka Petr Jankovič.

Úskalí obce na hranici krajů

„Jevíčko má problém právě v tom, že je na hranici krajů. Jihomoravského a z východu Olomouckého, úplně v tom nejvýchodnějším cípu Pardubického kraje. Největší problémy nastávají právě v tom mezikrajském spojení,“ vysvětlil starosta Jevíčka Dušan Pávek (KDU-ČSL).

Kraj proto přislíbil, že počty autobusů od prosince navýší. „Budou jezdit tři autobusy v ranních spojích a odpoledních spojích zpátky, které budou vyjíždět z Jevíčka a budou jezdit do Rájce-Jestřebí, kde cestující přesednou na vlak, který je doveze až na nádraží do Brna,“ řekl radní Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš (ODS). Změna začne platit s novým jízdním řádem. Náklady kraj odhaduje na čtyři sta tisíc korun ročně.