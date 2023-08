Obyvatele Prahy trápí parkování. Město chce omezit vjezd do centra nebo změnit pravidla modrých zón

Na přechodech, žlutých čárách i v zákazu zastavení. Všude tam řidiči svá auta nechávají, i když by neměli. „Kdekoliv je místo, tak ten člověk to tam zaparkuje a může ohrožovat jak provoz, tak sám sebe, anebo dokonce chodce, kteří jdou jenom po chodníku,“ popsal situaci krajský koordinátor BESIP Oldřich Kassl.

Ve snaze zklidnit dopravu plánuje Praha od příštího roku zpoplatnit vjezd do centra města. Průjezd přes Smetanovo nábřeží nebo Malou Stranu by vyšel na dvě stě korun na den. Platit by nemuseli jen ti, kteří v místě bydlí nebo pracují a mají parkovací oprávnění. Změnit by se měla i pravidla v modrých zónách.

„Docela určitě se tam objeví věci jako zrušení toho stávajícího jednostranného zvýhodnění pro elektromobily, zrušení těch přenosných parkovacích oprávnění,“ upřesnil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).