Podle Ústavního soudu mohou obce zatížit vyšší daní konkrétní výrobní a průmyslové závody

„Z firem, které nás zatěžují dopravou, nemáme takový přínos, abychom vše dokázali opravit. Komunikace, co tady máme třeba ze 70. let, už tím náročným provozem vzaly za své,“ doplnil Zachař. Odhaduje, že příjem z daně by mohl být pro obec tři až čtyři miliony korun ročně.

Podle vnitra se vyšší daň měla uplatňovat v celé části obce. Nebylo by to fér, tvrdí soud

Podle resortu vnitra však pojem „část obce“ nelze vykládat tak, že samospráva koeficient selektivně uplatní na vybrané prostory a objekty konkrétních výrobních a průmyslových závodů, logistických center a dalších podnikatelských areálů, rozeseté po celém jejím katastru. Zákon myslí spíše na celou konkrétní čtvrť, osadu nebo místní část, tvrdilo vnitro.

Podle Šimíčka by však výklad prosazovaný vnitrem nebyl v důsledku racionální a férový. Například domek vedle spalovny odpadu by měl vyšší zdanění jen kvůli tomu, v jakém sousedství stojí. Majitelé by to asi vnímali jako dvojnásobné potrestání, uvedl.

„Jsou to totiž právě místní samosprávy, které – oproti 'celostátnímu' normotvůrci – mohou efektivně zajistit, aby výše zdanění nemovitostí skutečně odpovídala negativním externalitám, které jsou spojeny s nemovitostmi v konkrétním místě žití,“ stojí v nálezu.

Obce ale musí dodržovat zákonné mantinely, například maximální koeficient 5. „Pokud by v konkrétním případě některý daňový subjekt měl pocit, že obec svého postavení zneužívá, může se individuálně bránit správní žalobou, kasační stížností. Příslušný soud vždy musí jako předběžnou otázku posoudit i to, zda taková vyhláška není protizákonná, nebo dokonce protiústavní,“ řekl Šimíček.

Výlučným příjemcem výnosů daně z pozemků a staveb jsou v Česku obce, na jejichž území se nemovitosti nacházejí.