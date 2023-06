SÚRAO lidem v Pošumaví představila geologický průzkum pro stavbu úložiště radioaktivního odpadu

Zástupci Platformy proti úložišti měli k páteční akci výhrady. „To základní, co naši veřejnost především zajímá, jsou práva vlastníků, jak se to dotkne jednotlivých vesnic, jaká práva má obec, jak to zajišťuje zákon. Na to pracovníci SÚRAO, když jsem se ptal, neumí odpovědět,“ uvedl mluvčí spolku Petr Klásek.

Místo třiceti jenom čtyři lokality

Původně se hovořilo o třiceti lokalitách, kde by mohlo úložiště radioaktivního odpadu vzniknout. Později to bylo devět míst, dnes už jsou to jenom čtyři. Kromě Březového potoka se jedná ještě o další lokality na Vysočině a v jižních Čechách. I tam se proti výstavbě pravidelně konají protestní akce.

Například lidem v Chanovicích vadilo mimo jiné i postupné zvětšování polygonu pro nadcházející výzkum. S geologickými průzkumy chce SÚRAO začít už během příštího roku. Samotné úložiště má být pak v provozu v roce 2050.