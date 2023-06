Kůrovcová kalamita podle lesníků pozvolna ustupuje. Pokračuje zalesňování holin

Kůrovcová kalamita doznívá například v jednom z nejcennějších míst Železných hor, pralesní rezervaci Polom. Od května je ale pozměněná trasa turistické zelené stezky. Na původní cestě totiž hrozí pád stromů napadených kůrovcem. „Z důvodu bezpečnosti návštěvníků pralesa byla trasa odkloněna po lesní cestě po obvodu ochranného pásma,“ řekl vedoucí Správy CHKO Železné hory Vlastimil Peřina.

Suché smrky tam ale lesníci po dohodě s ochranáři kácet nebudou. Les se obnoví sám. „Pokud bychom všechny stromy v dopadové vzdálenosti od turistické trasy pokáceli a nechali je odvézt, byl by to radikální zásah, který by výrazně narušil přirozené procesy přírodního lesa,“ vysvětlil Peřina.

Rozpad stromů může trvat sedm až deset let. Potom ochranáři vrátí stezku do původní trasy. Návštěvníci o pohled na les, který se obnovuje sám, ale ochuzeni nebudou, z náhradní trasy vede odbočka k části rezervace Malý Polom.