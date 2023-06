Trať mezi Sudoměřicemi a Voticemi je po pěti letech hotová, cesta z Prahy na jih Čech zrychlí

Práce na úseku ze Sudoměřic do Votic začaly v květnu 2018, úplný dvoukolejný provoz tam byl zahájen počátkem loňského září. Od poloviny prosince, tedy od začátku platnosti nového jízdního řádu, tudy vlaky jezdí plnou traťovou rychlostí 160 kilometrů v hodině. Nyní zvládnou expresy trasu mezi Prahou a Táborem za hodinu, cesta do Českých Budějovic trvá sto minut.

Po zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému European Train Control System (ETCS) budou moci vlaky ještě zrychlit, a to až na dvě stě kilometrů v hodině. Podle Svobody by to mělo být do dvou let, záležet bude i na objednatelích a dopravcích, jaké soupravy budou mít k dispozici.