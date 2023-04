Úřad potvrdil rozhodnutí odebrat Mendelově univerzitě akreditaci pro dva doktorské studijní programy

O odebrání možnosti uskutečňovat dva doktorské studijní programy rozhodla rada úřadu poprvé v lednu, vysoká škola proti rozhodnutí ale podala odvolání. „Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství potvrdila své rozhodnutí o odebrání akreditace doktorských studijních programů na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity ze dne 19. ledna 2023. Odvolání Mendelovy univerzity v Brně tak bude postoupeno Přezkumné komisi NAÚ,“ řekl předseda úřadu Robert Plaga.

O zrušení dvou doktorských programů na Provozně ekonomické fakultě rozhodla rada Národního akreditačního úřadu v lednu kvůli problému, který byl podle předsedy úřadu v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a ve využívání zprostředkovatelských agentur. „Pokud by toto rozhodnutí úřadu nabylo právní moci, univerzita by už neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných studijních programů,“ řekl Plaga dříve. Univerzita chtěla podle nedávného vyjádření mluvčí Terezy Pospíchalové odvoláním rozhodnutí zvrátit.