Zlínská nemocnice plánuje stavbu porodnice i nového pavilonu urgentní medicíny

„Ve dvou následujících měsících chceme vše probrat s odbornou veřejností i veřejností, abychom na konci dubna na zastupitelstvu potvrdili další postup a schválili ho,“ uvedl hejtman Radim Holiš (ANO).

Rozvoj nemocnice by měl být podle jejího ředitele Jana Hrdého financován z více zdrojů: peněz nemocnice, kraje i několika dotačních titulů. „Největší investice, jako je pavilon pro matku a dítě a polyblok urgentní medicíny, se neobejdou bez zásadního kofinancování Zlínského kraje,“ uvedl.

Nový pavilon pro matku a dítě by měl stát v místě dnešních budov 16, 17 a 18. Do budovy současné porodnice se přestěhuje oční oddělení, ORL a ortopedie. Pokud by se rekonstruovala porodnice, znamenalo by to podle Hrdého odstávku osm až dvanáct měsíců. „V rámci toho, že jsme jediné neonatologické centrum v kraji, si to nemůžeme dovolit,“ uvedl Hrdý. Proto se vybrala možnost postavit novou porodnici a provozy z Gahurova prospektu, kde bude stát polyblok, přestěhovat do původní budovy porodnice.