Na stezku na Boubín popadaly stromy, v okolí navíc stojí stovky souší. Cesta zůstává uzavřena

Tím ale uzavírka zřejmě neskončí. „Pokud je na nich ledovka, tak to pád urychlí. Ale stává se to i za běžného letního počasí, kdy vítr nefouká a souše dozraje a spadne,“ podotkl ředitel lesního závodu Miloš Juha. V oblasti je několik stovek suchých stromů a než všechny samy popadají, může to podle lesníků trvat několik let.

Vzhledem k počasí ale hrozí pády stromů i jinde než na uzavřené boubínské stezce. Strážci šumavského národního parku proto pravidelně kontrolují cesty a běžkařské trasy – a několik padlých stromů již našli.

Podle mluvčího Správy Národního parku Šumava Jana Dvořáka ležely zejména v horních partiích hor poblíž Kvildy a Modravy. „Podařilo se to odklidit, ale nebezpečí trvá pořád,“ varoval.