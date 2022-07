Kvůli suchým stromům nemohou turisté do Boubínského pralesa. Mnozí zákaz porušují

Lesníci žádají o seříznutí stromů v Boubínském pralese, do kterého na jaře zakázali vstup. Podle nich na trase hrozí pád souší. Pokud by se je podařilo zkrátit, mohli by se turisté podívat k pralesnímu jezírku. Doposud platný zákaz mnozí z nich stejně nedodržují.