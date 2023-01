Liberty musí vrátit mateřské firmě tři miliardy. Peníze na pomoc v covidu totiž firma nevyužila

Ostravská huť Liberty musí svému majiteli vrátit přes tři miliardy korun. Tuto částku dostala firma jako podporu v době pandemie covidu-19, peníze však nevyužila. Podle ústní dohody mělo jít o nevratnou půjčku, nyní však chce mateřská společnost peníze zpět. Vyplývá to z účetní uzávěrky za období do konce března 2021, firma se tak z účetního zisku dostala do ztráty. Podle vedení huti to ale nebude mít vliv na chod podniku ani na zaměstnanost.