Firma Strabag se v případu rekonstrukce děčínské čtvrti dohodla na vině a trestu

„Věc byla původně vedena dohromady na jednu fyzickou a jednu právnickou osobu. U právnické osoby byl u soudu podán návrh na schválení dohody o vině a trestu,“ uvedl státní zástupce Lukáš Otipka. Okresní soud v Děčíně se jím bude zabývat 1. února. „Rozhodnutí soudu nemůžeme předjímat a vyjádřit se k němu tedy budeme moci až poté, co bude vydáno,“ reagovala mluvčí Strabagu Edita Novotná.

Z podvodu policisté obvinili i bývalého oblastního manažera firmy. „Policejní vyšetřovatel dne 6. ledna 2023 podal na Okresní státní zastupitelství v Děčíně návrh na podání obžaloby,“ odpověděla na dotaz ČT mluvčí ústecké policie Veronika Hyšplerová. „Do konce února by o něm mělo být rozhodnuto,“ řekl žalobce Otipka.

Případ se týká obnovy historické části Děčín-Podmokly. Smlouvu na úpravy několika ulic podepsalo město se Strabagem v roce 2017. Stavební práce v zakázce za 54 milionů měly být původně dokončeny už v květnu roku 2019. Děčínský magistrát ale uváděl, že firma stavbu svévolně mění a že některé návrhy, které Strabag předkládal, byly v rozporu se zákonem. Město se smlouvu rozhodlo počátkem roku 2021 vypovědět. Podle radnice firma v rozporu s objednávkou postupovala například při rekonstrukci chodníků.

Revitalizace městské čtvrti začala ještě za předchozího vedení města v roce 2018. Opravy byly rozdělené do několika etap. Město podalo trestní oznámení na neznámého pachatele už v roce 2019. Státní zástupce obžaloval tři lidi za to, že svým jednáním způsobili městu dvoumilionovou škodu, když nechali projít fakturaci práce a materiálu, které nikdo nedodal. Případem se zabývá děčínský okresní soud. Strabag a jejího bývalého zaměstnance policie obvinila loni v létě, upozornil na to Deník N.