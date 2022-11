Liberec odmítá hledat viníky pokuty v souvislosti s lyžařským mistrovstvím světa

„Teď už se těžko dají dohledat jednotlivá pochybení, protože řada věcí je skartována,“ řekl primátor. Podle něj se radní města usnesli nevymáhat škodu i s ohledem na náklady, které by město při hledání viníků muselo vynaložit a kolik by od nich mohlo žádat. „Stržení možná čtyř platů, a ještě u lidí, kteří už na radnici nepracují, to by už nebylo efektivní,“ dodal Zámečník. „Rozhodli jsme se proto většinově to uzavřít – vzhledem k tomu, že ta doba je už hodně vzdálená a náklady by dál rostly. Bylo by to jako soudit se u nějakého sporu, kde by nebyl žádný vítěz,“ uvedl primátor.

Sankce vyměřil finanční úřad Liberci v souvislosti s deseti stavebními akcemi převážně na Ještědu. Původně městu kvůli dotačním chybám hrozila až miliardová sankce, nakonec Liberec zaplatil 17,2 milionu korun. Z toho 14,8 milionu byla sankce a k tomu penále 2,4 milionu.

Pochybení se týkalo například osvětlení na skokanských můstcích, garáže pro rolby, parkovacího domu či přístupových cest. U některých staveb město nedodrželo technické parametry, například v použitém průměru trubek, rozdílu v délce potrubí či vybudování kratší kanalizační přípojky. Jiný rozměr, než bylo v žádosti o dotaci uvedeno, mělo dvoupatrové parkoviště, místo na ploše osmi tisíc metrů čtverečních se vybudovalo na 2680 metrech čtverečních. V rozporu s dotačními podmínkami u několika staveb po šampionátu zřídilo město zástavní právo při vydávání dluhopisu.

Pro Liberec to nebyla jediná pokuta v souvislosti s lyžařským mistrovství světa. Finančnímu úřadu musel zaplatit i 3,158 milionu korun kvůli chybám při výstavbě bytů pro šampionát. S městem vedl sedm řízení také antimonopolní úřad (ÚOHS). Pochybení původně našel v šesti z nich, dohromady šlo o 72 zakázek a celková pokuta byla 6,55 milionu korun. Soud však většinu těchto pokut zrušil a některé případy vrátil ÚOHS. Podle databáze ČTK na pokutách v řízení s antimonopolním úřadem nakonec Liberec zaplatil 110 tisíc korun.