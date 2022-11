Krajský úřad v Pardubicích prověří, kolik škodlivin vypouští elektrárna ve Chvaleticích

Ministerstvo životního prostředí pak může ve svém rozhodnutí vrátit věc k projednání opět na kraj, případně může potvrdit rozhodnutí původní. „Jedním ze závěrů tohoto řízení může být například oznámení, že elektrárna musí uvést svůj aktuální provoz do souladu s normami a limity,“ sdělil mluvčí kraje. Elektrárna by tak musela snížit výrobu, v opačném případě by ji hrozily sankce.

„Pardubický krajský úřad bude teď během správního řízení posuzovat, zda elektrárna splňuje emisní limity. Trvat to může i několik měsíců. Původní výjimku, kterou elektrárna loni v listopadu na šest let získala, totiž zrušil olomoucký krajský soud. Nejvyšší správní soud ale rozhodnutí vrátil zpět ke krajskému. Dokud celé řízení běží, výjimka pro elektrárnu neplatí, což potvrdil i Ústavní soud,“ shrnula redaktorka ČT Kateřina Bibenová.

„Elektrárna měla posledních pět let na to, aby dosáhla emisních limitů. Platí od roku 2017 a začaly být účinné až v srpnu minulého roku. Pro všechny elektrárny tak byly čtyři roky na to, aby se mohly adaptovat na všechny podmínky. Naprostá většina velkých spalovacích zařízení v ČR to zvládla nebo dostala menší výjimku,“ argumentoval energetický expert z Hnutí DUHA Jiří Koželouh.

Dodal, že Elektrárna Chvaletice není jedinou, která neustále žádá o výjimky, zmínil také Elektrárnu Počerady. „Právě proto dal soud odkladný účinek, a limity v tuto chvíli vlastně neplatí,“ sdělil Koželouh.

Opatovická elektrárna výjimku dostala

Elektrárna Chvaletice v minulosti už několikrát investovala do rekonstrukce či modernizace tak, aby snížila možství vypouštěné rtuti. „Instalovali například nanofiltry. Podle ekologů to ale nestačí,“ uvedla Bibenová. O výjimku podle ní dlouho usilovala i elektrárna v Opatovicích nad Labem, nakonec je získala, a to právě pro oxid dusíku a rtuť. Proti tomu se postavil Královéhradecký kraj, ministerstvo ale rozhodnutí potvrdilo.

„Zastupitelům vadilo, že povolené lhůty pro přechod na modernější technologie jsou příliš dlouhé. Kraj a město Hradec Králové zároveň požadovaly, aby elektrárna přesla z uhlí na zemní plyn co nejdříve,“ připomněl redaktor ČT Vilém Branda.