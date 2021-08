Ekologické organizace se odvolaly proti výjimce pro Chvaletice. Elektrárna s argumenty nesouhlasí

Podle ekologických organizací by vlivem výjimky uniklo do životního prostředí o 1234 kilogramů více rtuti než v případě dodržení nových emisních limitů, které budou účinné od středy 18. srpna. Do té doby musí mít podle těchto organizací všechny uhelné elektrárny buď pravomocně udělenou výjimku, nebo dodržet přísnější limity.

Od roku 2013, kdy skupina elektrárnu koupila, má podle mluvčího zhruba poloviční emise. „Vděčíme za to náročné několikamiliardové ekologizaci, v níž chceme nadále pokračovat, a to právě prostřednictvím výjimky,“ řekl Dušek.

Řeší se, kdy bude o výjimce rozhodnuto

Vzhledem k délce odvolacího řízení ekologické organizace očekávají, že výjimka pro Chvaletice nabude právní moci v podzimních měsících letošního roku, a to jen v případě, že ji ministerstvo znovu nezamítne. „Deadline pro získání výjimky je přitom už příští středu. Je tedy vrcholně nepravděpodobné, že by do té doby elektrárna řádnou výjimku získala. Do případného udělení výjimky by tak pro elektrárnu Chvaletice měly platit nové emisní limity,“ sdělil mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

S výrokem Greenpeace mluvčí elektrárny nesouhlasí. Dokud nebude o žádosti pravomocně rozhodnuto, termín platnosti nových evropských limitů pro provoz elektrárny nic neznamená, uvedl.

„Úřední řízení je v procesu a my nemůžeme ovlivnit to, že se do něj neustále někdo odvolává. Nicméně očekáváme, že do 18. srpna bude rozhodnutí vydáno a že plně zohlední a podpoří naše stanoviska, která jsou zcela v souladu s metodikou Evropské unie a České republiky. V každém případě budeme i nadále dodržovat veškerá zákonná nařízení a poskytovat úřadům maximální součinnost, jako jsme to dělali doposud. Naším cílem je i nadále snižovat dopady na životní prostředí a pokračovat v provozu včetně poskytování podpůrných služeb, bez kterých se elektrizační soustava neobejde,“ dodal Dušek.