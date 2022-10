Rada Brna-středu odvolala obviněného Bradáče z funkce předsedy bytové komise

Předmětem auditu bude podle mluvčí prošetření procesu přidělení bytů podle pravidel pronájmu bytů v městské části Brno-střed a kritérií a způsobu výběru žadatelů o pronájem bytu. Rada dotyčné oddělení pověřila i přípravou a provedením systémového auditu, cílem je zjistit a snížit rizika při přidělování bytů ve správě městské části.

„Chceme mít jistotu, že v současné době nebudou předkládány žádosti, které by byly nějakým způsobem manipulované, ale zároveň tak chceme hledat systémová rizika,“ řekl ČT starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).

Rada také pověřila tajemníka úřadu zeptat se policie na bližší informace o předmětu vyšetřování, a to včetně toho, kterých členů samosprávných orgánů či zaměstnanců úřadu se trestní řízení týká. Má se také dotázat, jestli je v současném trestním řízení městská část vedena jako poškozená a zda byla vyšetřovaným jednáním obviněných městské části způsobena škoda, případně jak velká.

Starosta chce z kauzy vyvodit důsledky

„Je naprosto zřejmé, že se jedná o velmi závažné provinění, na které budeme adekvátně reagovat a vyvodíme z něj důsledky. Ať už systémovými změnami při přidělování bytů nebo posílením kontrolní činnosti,“ uvedl Mencl.

Policie vyslechla v souvislosti s kauzou třicet lidí, provedla osmadvacet prohlídek domovních a jiných prostor. Obvinila osm lidí. Kromě Bradáče a Červinky jsou mezi stíhanými zastupitel hnutí ANO v Brně-Černovicích Radim Suchánek, který pracoval na Správě nemovitostí Brno-střed, tajemník ho v pondělí ale přeřadil jinam.

Dalšími jsou podle informací České televize Červinkova společnice Eva Vágnerová a dále Kateřina Pospíšilová, Jiří Povolný, Ludvík Kraus a Marek Horvath, kteří jsou podle ČT spjati s brněnským realitním trhem.

ODS chce vyčkat na reakci Bradáče

Brněnská ODS bude čekat, jak se ke kauze manipulace s byty Bradáč postaví. Pokud se prostřednictvím svého zástupce k případnému mandátu v zastupitelstvu Brno-střed nebo členství v ODS nevyjádří, bude to strana řešit. Novinářům to řekl brněnský předseda strany Robert Kerndl.

Na kroky Bradáče chce čekat do doby před ustavujícím zastupitelstvem městské části Brno-střed. Uskupení Fakt Brno podalo žalobu na neplatnost voleb, takže ustavující zastupitelstvo nemusí být do 24. října, ale v horizontu několika týdnů. Soud má na rozhonutí dvacetidenní lhůtu. „Čas na otázku ohledně mandátu zastupitele nebo zastavení členství v ODS je. My to budeme řešit až poté, pokud se pan Bradáč nevyjádří,“ řekl Kerndl. Dodal však, že v kontaktu s jeho obhájcem strana není.