Obyvatelé Kořenova odmítají na svých pozemcích nové sloupy elektrického vedení

Sporný úsek měří zhruba dva kilometry a vede z Rejdic na protější kopec do Příchovic (části obce Kořenov). Všechny sloupy chce energetická společnost nahradit betonovými, ale na pozemky se její pracovníci nedostanou. „Já ten sloup mám přímo před chalupou a brání mi výhledu do údolí. Dokud já neztratím poslední šanci na to, aby se to zakopalo, tak nechci, aby ČEZ tady pracoval,“ vysvětlil majitel pozemku a obyvatel Příchovic Jiří Vlasák.

Rejdický spolek se snažil se zástupci ČEZu vyjednávat, ale neúspěšně. „V podstatě sdělili to, že se s námi vůbec bavit nebudou, že bylo rozhodnuto, že stavba pokračuje,“ řekl zástupce Rejdického spolku Jan Šverma. „Naše argumenty jsou hlavně estetické, protože vzhled obce sloupy narušují. Uložení do země považujeme i za bezpečnější,“ vysvětlila referentka Obecního úřadu Kořenov Petra Slavíková.

„Proběhlo několik jednání, ať už na úrovni setkání nebo i telefonicky. Případné odložení této rekonstrukce by mohlo způsobit problémy nejen v dodávkách elektřiny, ale především také z hlediska bezpečnosti,“ vysvětlila mluvčí ČEZu Soňa Holingerová. Dřevěné sloupy, které byly v havarijním stavu, už nahradily nové. Členové Rejdického spolku si proto chtějí nechat vypracovat posudek, jestli je celková rekonstrukce nutná.