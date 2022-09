Předvolební Liberec: město získalo územní plán, na novou radu čeká rekonstrukce bazénu

V průběhu uplynulého volebního období se podařilo také zrekonstruovat Liebiegův palác , do kterého by se na jaře příštího roku mělo přestěhovat komunitní středisko KONTAKT, které poskytuje sociální služby skupinám všech věkových kategorií od dětí až po seniory. Město také zmodernizovalo devět základních škol. Kromě toho převedlo na Liberecký kraj botanickou zahradu a ZOO Liberec. Výměnou získalo liberecké domovy pro seniory.

Koalice považuje za svůj úspěch především schválení územního plánu, který Liberci chyběl půldruhého desetiletí a blokoval v zásadě další rozvoj města. Souvisí s tím i vytvoření nové pozice Kanceláře městského architekta, která rovněž chyběla ve vedení města od 90. let. Město také dokázalo v posledních čtyřech letech snížit městský dluh a opravit desítky městských ulic. Vybudovalo vodojem v lokalitě Horská a Kateřinky, kde se dlouhodobě lidé potýkali s nedostatkem vody ve studních.

Resty: rekonstrukce bazénu, odvedení dopravy z centra

Naproti tomu se nepodařilo vedení města opravit městský plavecký bazén, na jehož velmi špatný technický stav upozornil posudek znalců z ČVUT v Praze. Kontroverzním tématem, které vedení města řešilo několik let, byl také převod družstevních podílů u bytů, které se v Liberci postavily se státní dotací od konce 90. let. Spor s bytovým družstvem INTERMA nakonec skončil až u soudu.

Městu se také nepodařilo opravit kancelářskou budovu Uranu, na kterou vyhlásilo dvakrát veřejnou soutěž. V létě ji ale muselo zrušit, protože vítězným uchazečem byla společnost Metrostav, která ale kvůli soudnímu rozhodnutí nemůže v následujících letech provádět žádnou veřejnou zakázku.

Opozice také kritizuje stav městské hromadné dopravy nebo dopravní projekty, které měla koalice v plánu, ale nepodařilo se je dokončit. Příkladem je nová silnice, která má spojit Sokolskou ulici s Tržním náměstím a odvést část dopravy z horního centra města. Stavba začne nejdříve příští rok a v první etapě bude stát 36 milionů korun. Město chce spolu s tím zrekonstruovat i městské parkoviště v Pastýřské ulici.

Výhledy

V Liberci se letos o 39 zastupitelských křesel uchází deset subjektů, pouze devět ale nabízí kompletní počet 39 kandidátů. Kromě současných stran koalice by se do zastupitelstva chtěla vrátit například ČSSD a KSČM. Zastoupení ve vedení města by chtěla ještě SPD, Piráti, Trikolora a Soukromníci.

Mezi priority patří bezpečnost, oprava plaveckého bazénu a celkový rozvoj sportu. Diskuse se vedou také o vybudování nové lanovky na Ještěd, která by měla nahradit původní kabinovou lanovku, jež je mimo provoz od listopadu loňského roku po tragickém pádu jedné z kabin.

Zastupitelé ale budou muset také řešit dopravní projekty v centru města, výstavbu městských bytů nebo bezpečnost.

Mezi tématy, která leží před příštím vedením města, jsou také i čtyř- až pětinásobně vyšší náklady za energie ve školkách, školách nebo městských organizacích včetně dopravního podniku. Právě toto téma a spolu s ním i výrazná zátěž pro libereckou kasu v posledních týdnech rezonovalo i v diskusích volebních lídrů.

O další budoucnosti města rozhodnou obyvatelé Liberce v pátek 23. a v sobotu 24. září, kdy se v Česku uskuteční volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu.