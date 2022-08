Policie obvinila cizince, který s legendou o lékaři vylákal od lidí statisíce korun

Na policejní stanici v Žatci se v dubnu obrátila jedna z poškozených žen, díky tomu se podařilo vypátrat lounským kriminalistům mladého muže pobývajícího v Brně. Policie získala čísla bankovních účtů a telefonních čísel, která detailně vyhodnotila.

„Podařily se zjistit skutečnosti nasvědčující tomu, že ve věci existuje konkrétní osoba, která uvedené finanční prostředky pocházející ze zločinu nechává zasílat na svůj účet, z těchto peněz profituje a větší část prostředků odesílá na další účty zpravidla do zahraničí,“ řekl vedoucí odboru hospodářské kriminality Robert Plzák.

Osmadvacetiletého muže z Nigérie policie zadržela a podala návrh na vzetí do vazby, kterému soud vyhověl. Panovaly totiž obavy, že by mohl uprchnout. Za legalizaci výnosu z trestné činnosti hrozí až šest let vězení. Pokud bude obviněn z trestného činu podvodu, mohl by ve vězení strávit až osm let.