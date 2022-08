Prázdniny v Telči slaví 40 let. Koncerty rozezní nádvoří zámku i mola rybníka

Mezi prvními hudebníky, kteří se představili už v pátek publiku 40. ročníku multižánrového festivalu Prázdniny v Telči, byl šestasedmdesátiletý písničkář, publicista a spisovatel Vladimír Merta. Jeho účast na festivalech je výjimečná. Pro svou tichou hudbu a vlastní soustředění vyhledává spíš menší akce.

„Myslím si, že je rozdíl, když člověk hraje sám, to si přitáhne svoje vlastní publikum. Kdežto když je to takzvaný festival, tak to přitáhne všechny možné stánkaře s plyšovými hračkami. A tam já se opravdu necítím dobře,“ řekl Merta. Prázdniny v Telči mají podle něho ale atmosféru jinou, přívětivější, několikrát ji jako účinkující zažil ještě před rokem 1989 a v 90. letech. „Ale pamatuji se, že ty bedny byly menší, nebyly tam stříšky, nebyly tam subbasy, nebylo tam tolik světel. Bylo to prostší, protože folku sluší určitá míra chudoby,“ řekl Merta.

Seriál medailonků osobností na ČT art

Dalším, kdo v pátek v Telči vystoupil, byl Vlasta Redl. Záběry z koncertu budou součástí druhé řady hudební série Ikony Kamila Střihavky. Cyklus medailonků českých hudebních osobností vzniká pro televizní kanál ČT art, bude mít deset dílů, stejně jako první série vysílaná letos od ledna do března. „Vedle Redla se budou nové díly věnovat také Matějovi a Janu Homolovým ze skupiny Wohnout nebo Báře Basikové a Lence Dusilové,“ řekl Kamil Střihavka, který je průvodcem pořadu a jeho scenáristou.