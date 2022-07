Třebechovický mlýn nebude kulturní památkou, město ho chce prodat investorovi

Dříve prohlásilo ministerstvo kultury rozpadající se Hajnišův mlýn kulturní památkou třikrát. Vedení města se proti tomu vždy odvolalo. Nyní resort ale definitivně rozhodl, že si komplex budov ochranu nezaslouží. Úřad to odůvodnil dobově průměrnou architekturou a konstatováním, že se na místě nedochovalo strojní vybavení a také je zasypaný mlýnský náhon

„Při srovnání s mlýny prohlášenými za kulturní památku vykazuje výrazně nižší památkovou hodnotu,“ dodala mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Do konce srpna chce vedení města nabídnout mlýn k prodeji. Nový majitel by měl zachovat industriální styl budovy, aby dál připomínala původní Hajnišův mlýn. Starosta města Roman Drašnar si myslí, že by se mohly prostory přestavět na byty. „Podle zájemců, se kterými jsme mluvili, z ekonomického hlediska je v podstatě jediná možnost, kterou jsou byty,“ vysvětlil.

Zchátralý mlýn radnice koupila v roce 2015. Zastánci objektu se od té doby snaží o jeho zachování v původním rozsahu. S výsledkem jsou teď ale spokojení. „Budova stále stojí a vedení města upustilo od plánů demolice budovy, takže to vnímáme jako velký úspěch,“ poznamenala ředitelka spolku Klíč k tvořivosti Klára Novotná.