Někdo skáče do řeči, jiný si kouše nehty. Výtvarnice skládá národní sbírku zlozvyků

Mendel byl vášnivý kuřák

Projekt je součástí letošních oslav připomínajících 200 let od narození slavného přírodovědce a zakladatele genetiky Johana Gregora Mendela. Podle dochovaných dokumentů měl i on své zlozvyky. Byl například vášnivým kuřákem. „Máme tady ubrus, který měl Mendel na stole a jsou na něm díry. Hodně kouřil a některé ty díry propálil,“ říká ekonom Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina Jan Emil Biernat.

V plánu má výtvarnice zachytit také zlozvyky různých profesí. Třeba řemeslníků, lékařů, ale i televizních redaktorů. „Jeden zpravodaj ze Zlína se přihlásil, že má takovou obsesi. Když jede na dovolenou, tak se neustále dívá, s kým by natočil rozhovor, popřípadě co by zaznamenal. Jeho rodina už to považuje trochu za nemoc,“ říká s úsměvem výtvarnice.