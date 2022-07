Vodovody postavené z kompenzací za Turów zřejmě nedosáhnou ke všem domům

Uhlí se těží jen pět kilometrů od obce Heřmanice. Podle starosty to může být příčinou toho, že lidem zmizela voda ze studní. „Jestli Důl Turow odebírá vodu, tak tato část je první, z mého pohledu,“ poznamenal starosta Vladimír Stříbrný (SNK).

„Bohužel nám v současné chvíli není známý žádný dotační titul v gesci ministerstva životního prostředí, který by umožňoval finančně podpořit vámi popsanou situaci,“ cituje nyní Kaláb z odpovědi resortu.

Na stavbu nového vodovodu obec dostane peníze z krajského Fondu Turów. Ten je získal z polských kompenzací. Na to, aby potrubí vedlo i k domům mimo střed vesnice, ale prostředky stačit nebudou. „Dotační fondy jsou přizpůsobeny na určité počty obyvatel na připojení, pak to jsou neuznatelné náklady. To všechno ještě musíme řešit s ministerstvem životního prostředí anebo s ministerstvem zemědělství,“ dodal starosta.

Podle ministerstva životního prostředí zatím polská strana mezivládní dohodu plní. Podzemní bariéra proti úbytku vody má být hotová a bude se měřit, jak funguje.