Zlínská univerzita zbourá budovu Fakulty technologické. Místo ní postaví novou

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) připravuje zbourání své nejstarší budovy, objektu Fakulty technologické. Na jejím místě v centru města poblíž autobusového nádraží postaví novou budovu. Začít fungovat by mohla od akademického roku 2025/2026. Demolice budovy z roku 1932, kde fakulta sídlila přes 50 let, by mohla začít letos v říjnu.