Nový most a první zlínské P+R parkoviště mají pomoci zklidnit dopravu ve městě

Při jízdě po hlavním tahu kryje řidičům výhled na budoucí most zeleň. Teprve zblízka vyniknou rozměry obří stavby. Obyvateli jednoho z blízkých rodinných domů pracovní ruch nevadí. Aleš Pešák doufá, že ho nový silniční most konečně po čtvrt století zbaví dopravních kolon kolem jeho domu. Denně tam projede přes pět tisíc aut.

„Čekali jsme, že když se stavěla průmyslová zóna na začátku, že budou uvažovat hlavně o příjezdové silnici, nestalo se. Museli jsme si poměrně dlouho počkat, než se něco takového zorganizovalo,“ řekl.

Plynulost provozu zajistí kruhový objezd, který na nový silniční most naváže. „Dává nám to výhodu jak pro samotnou průmyslovou zónu, která takto získá kapacitní napojení, tak samozřejmě pro tu obytnou, která se tím pádem zklidní,“ vysvětlil primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Záchytných parkovišť má město v plánu několik

Po dokončení nového přemostění čeká starý most demolice. Nahradí ho nová lávka pro pěší, cyklisty i vozidla integrovaného záchranného systému. A novinek v této části Zlína bude víc, včetně prvního odstavného parkoviště. Řidičům nabídne sto čtyřicet míst. „Budou moci odstavit automobil a pomocí alternativních způsobů dopravy se dostat do centra. To je trend, kterým chceme jít, a proto odstavná parkoviště P+R chystáme na všech hlavních tazích do Zlína,“ vysvětlil Korec.

Stavební práce ve zlínské části Příluky potrvají do poloviny příštího roku. Spolknou 288 milionů korun, z toho 65 procent pokryjí dotace.