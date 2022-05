Litomyšl chce kvůli drahým energiím soláry. Chystá proto změny územního plánu

Vedení Litomyšle chce ve městě nainstalovat několik ploch se solárními panely, a to hlavně kvůli ekonomické výhodnosti a vysokým cenám energií. Měly by být na střechách rodinných domů i městských objektů, a to i poblíž historického centra. Památkáři jsou ale proti. Umístění fotovoltaiky navíc neumožňuje ani současný územní plán města.

„V rámci páté změny územního plánu máme vytipované čtyři lokality, jsou to dvě sportovní haly, jedna mateřská škola, jedna kotelna. Jsou tu i lokality, které jsou sice ve městě, ale nevlastníme je. Například Nový kostel také žádá o změnu územního plánu,“ uvedl místostarosta Radomil Kašpar (KDU-ČSL). U čtyř městských objektů podle něj pravděpodobně nebude možné vidět panely z ulice, jelikož se jedná o ploché střechy. Dodal, že technici prozkoumají, aby během instalace nedošlo k poškození budov.

„Momentálně jsme v procesu, že pořizujeme pátou změnu územního plánu a chceme, aby se nám k tomu všechny dotyčné orgány vyjádřily. Jednání budou probíhat v následujících týdnech,“ řekl Kašpar. Litomyšl podle něj plánuje i šestou změnu, v níž bude žádat vyjádření pro celé město, tedy nejen v památkové rezervaci a ochranné zóně.

Náklady na pořízení panelů nedokázal přesně odhadnout. „Kdyby se měly instalovat všechny ty elektrárny, tak odhadem kolem deseti milionů korun určitě,“ přiblížil.

Podobný problém řešilo v minulosti i vedení města Chrudim. Solární panely jsou ale v historické části města nainstalovány tak, aby přímo z ulice nebyly vidět. Podle starosty Františka Pilného (ANO) město plánuje rozšíření fotovoltaiky. Panelů přibývá i v dalších českých městech. Jsou například na střeše budovy Nové scény a Provozní budovy Národního divadla v Praze. Stejně jako v Chrudimi, i tam jsou viditelné pouze z leteckého pohledu.