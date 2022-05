Začala demolice prunéřovské elektrárny. V místě by se mohly vyrábět baterie do elektromobilů

„Budeme demolovat v podstatě celou elektrárnu. Zabírá zhruba čtyřicet hektarů, stojí tady technologie elektrárny včetně všech pomocných provozů. To všechno by se mělo kompletně zdemolovat,“ uvedl ředitel elektráren Tušimice a Prunéřov Jiří Hampl. Od věže číslo 6 by se mělo postupně pokračovat až k budovám hlavního výrobního zařízení.

Hampl podotkl, že použít k demolici výbušniny není v areálu možné. „Výjimkou by mohl být komín, který tady zůstane až do závěru prací. Potom se podle stavu rozhodne, jestli bude likvidován odstřelem, nebo bude postupně demontován tak, jak tomu bylo v případě elektrárny Tušimice II,“ sdělil.

Dva roky mimo provoz

Elektrárna Prunéřov I byla odstavena před zhruba dvěma lety, a to po třiapadesáti letech provozu. Za celou dobu vyrobila tolik elektřiny, že by to celému Česku stačilo na dva a půl roku. Hampl uvedl, že ještě teď, kdy už se objekty začínají demolovat, se stále demontují technologie. Podle harmonogramu by měla demolice probíhat zhruba do poloviny příštího roku, ale to jenom v případě, že nedojde k žádným komplikacím.