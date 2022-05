Policie obvinila kvůli výbuchu domu v Koryčanech jednoho člověka, hrozí mu osm let vězení

Majitelé dům v Masarykově ulici před výbuchem opravovali. Podle policejní mluvčí Simony Kyšnerové bylo při rekonstrukci poškozeno plynové potrubí, což vedlo k následnému výbuchu. Ten si vyžádal životy dvou dobrovolných hasičů, kteří kvůli úniku plynu do domu přijeli. Zranění utrpěli jejich dva kolegové a další dva lidé.

Charita Kroměříž ve spolupráci s městem Koryčany vyhlásila několik dní po explozi veřejnou sbírku. Jejím cílem je pomoci lidem, kteří byli výbuchem postiženi. Vybralo se v ní přes pět milionů korun, třemi miliony korun do ní přispěl Zlínský kraj. Sbírkový účet by měl zůstat aktivní do konce letošního roku.