Hašek pozastavil členství v ČSSD. Chce se věnovat advokacii, řekl serveru Seznam Zprávy

Michal Hašek oznámil svůj záměr spolustraníkům ve svém domovském okrese Brno-venkov před Velikonocemi. „O přerušení členství jsem požádal z profesních důvodů. Od 1. ledna jsem samostatným advokátem a pracuji na projektech, kdy jsem ze strany klientů akceptoval požadavek, abych utlumil své politické aktivity,“ řekl Hašek pro Seznam Zprávy.

Pozastavení členství někdejšímu hejtmanovi umožňuje případný návrat. Pokud by si odchod rozmyslel, stačí napsat na stranický sekretariát dopis, že se vrací. „Neříkám sbohem, pouze na shledanou. Ale nepočítám s tím, že bych v příštích letech aktivně zasahoval do dění v ČSSD nebo za ni kandidoval,“ dodal.

Hašek nemůže jako člen s pozastaveným členstvím bez svolení strany kandidovat za jinou stranu. Pokud by to udělal, přišel by o členství automaticky.