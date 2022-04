V Jihlavě po dvanácti letech zdraží MHD. Tržby dopravního podniku by se mohly zvednout až o čtvrtinu

Jihlavané se podle Rovnera po útlumu způsobeném epidemií do MHD vracejí. „Jsme někde na 95 procentech toho, co jsme vozili v předcovidovém roce 2019,“ uvedl. V roce 2019 podle firemní výroční zprávy využilo v Jihlavě městskou dopravu 16 milionů lidí. V nejbližších týdnech se podnik chystá spustit modernější odbavovací systém cestujících.

Nynější papírové jízdenky přestanou platit o půlnoci 30. dubna, lidé si zbývající podle Rovnera mohou vyměnit za nové do konce letošního roku. Nynější časové kupony budou cestující používat do konce jejich platnosti. Podrobnosti ke změnám jízdného jsou na webu jihlavského dopravního podniku.

V jihlavské MHD bude stoupat podíl trolejbusů, protože město od loňska prodlužuje trolejovou dráhu o 5,7 kilometru do části Bedřichov. Elektrifikaci další linky pomocí parciálních trolejbusů, které mohou jezdit i bez trolejí, připravuje podnik už na léto. „Přes léto je, co se týče spotřeby, nejlevnější trolejová trakce, vzhledem k tomu, že trolejbusy spotřebují skoro třetinu energie na topení. A to v létě odpadá,“ uvedl Rovner.

Radnice by podle Vymazala měla brzo projednávat memorandum, které předpokládá její zapojení do aktivit na rozvoj vodíkových technologií. Podle radního by se na vodík mohly začít postupně převádět městské autobusy, které teď jezdí na CNG, možná už za pět let.