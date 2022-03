Slevy ve středočeské a pražské dopravě budou stejné. Plzeňský kraj sjednotí jízdné se státem

Ve Středočeském kraji pro seniory nad 70 let nově platí totéž, co pro pasažéry nad 65 let, tedy budou jim poskytovány slevy od státu, budou mít možnost nákupu časového kuponu a budou mít stejná pravidla pro cestování v autobusové i vlakové dopravě. Část opozice zrušení jízdného zdarma v autobusech pro seniory nad 70 let kritizovala. Podle úprav tarifů platných od 12. června budou moci se slevou nově cestovat váleční veteráni a účastníci odboje. Lidé s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu nebo s osvědčením či průkazem válečného veterána budou moci cestovat integrovanou dopravou za 365 korun ročně. Zastupitelé také rozhodli o zavedení jízdního dokladu pro přepravu jízdních kol v železniční dopravě. Pro cestující, kteří přepravují jízdní kola, bude dvouhodinový lístek za 30 korun a celodenní za 80. Počítá se také se snížením slevy na jízdném pro studenty a seniory ze 75 na 50 procent, jak už schválila vláda. Sleva bude dál platit pro žáky od šesti do 18 let, studenty do 26 let a lidi starší 65 let.

Kritika z opozice Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) míní, že cena, kterou lidé nad 70 let nově zaplatí, není enormně vysoká, jelikož si mohou koupit časové kupony. Opoziční zastupitel za ANO a náměstek mladoboleslavského primátora Jiří Bouška (ANO + Volba pro Mladou Boleslav) tento krok kritizoval. Poukázal na to, že Mladá Boleslav naopak zavede od dubna jízdné pro starobní důchodce zdarma. „V době krize se snažíme lidem naopak pomáhat,“ uvedl. Borecký namítl, že peníze na každou slevu z veřejných rozpočtů se musí od někoho vybrat nebo se kvůli tomu musí někdo zadlužit, a poukázal na základní rozpočtovou odpovědnost. Zároveň podotkl, že do roku 2017 platily jen slevy na železnici pro lidi starší 65 let ve výši 50 procent, všude jinde senioři platili plnou cenu, takže je podle Boreckého nový stav pořád příznivější. Plzeňský kraj sjednotí slevy se státem Také v Plzeňském kraji se v pondělí zabývali slevami na jízdném pro seniory a studenty. Od 1. dubna se sjednotí se státem, což znamená slevu 50 procent na místo dosavadních 75 procent. Krajská rada kvůli tomu schválila úpravy tarifů v Integrované dopravě Plzeňského kraje. Kromě důchodců nad 65 let a studentů do 26 let kraj zařadil do tarifů také slevy pro matky na mateřské i otce na rodičovské, dárce krve a válečné veterány. Plzeňský kraj letos nezvýší základní jízdné, a to ani po razantním zdražení nafty. Cestujícím s průkazem ZTP a ZTP/P zůstane sleva 75 procent. Slevy se podle náměstka hejtmana Pavla Čížka (STAN)změnily i v rychlících jezdících v regionu, které neobjednává kraj, ale ministerstvo dopravy.

Podle konceptu tarifu integrované dopravy, na který kraj najel od 1. července 2020, stojí základní jízdné z jedné strany kraje na druhou 72 korun při nejvyšší ceně přestupní jízdenky. Po změnách tarifů od 1. dubna zaplatí za tuto cestu senioři, studenti a matky na mateřské polovinu, tedy 36 korun, dosud to bylo 18. Počet spojů se nesníží Podle Čížka kraj nebude zdražovat jízdné ve veřejné dopravě, které je kompletně příjmem kraje. „Na rozdíl od některých krajů, které přistoupily ke zvýšení základních cen, letos zdražovat nebudeme. Chceme, abychom byli předvídatelní a dlouhodobí. A jestliže lidé odejdou z drahé osobní automobilové dopravy, tak ať jdou do naší veřejné,“ řekl. Kvůli drahé naftě kraj nebude ani redukovat spoje. Počítá s tím, že bude muset letos vydat na dopravu ze své kasy víc peněz. „Pokud by ale jezdilo víc lidí ve veřejné dopravě, tak by nemusela být ztráta vysoká. Nárůst počtu cestujících, kteří přejdou k nám, a budou tak platit za dopravu nižší cenu, by nám to mohl kompenzovat,“ sdělil. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) rozhodla o snížení slev ve veřejné dopravě ze současných 75 procent na 50 procent z jízdného 19. ledna, změna platí od 1. dubna. Slevy budou moci dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let. Redukce slev by měla přinést ročně úsporu přes 1,8 miliardy korun.