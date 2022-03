Žaloba bývalého ředitele školy na Semily zamítnuta. Odvolali ho za porušení pandemických opatření

Testování a roušky patřily k podmínkám, za kterých se loni 12. dubna mohly děti vrátit do lavic. Návrh na zrušení testování ve školách Nejvyšší správní soud zamítl, skončilo tak až 30. června a znovu se testovalo od září.

Největším problémem mimořádného opatření a metodiky ministerstva školství bylo podle Ivana Semeckého to, že sáhly na základní práva občanů - zakázaly dětem chodit do školy a popřely práva rodičů, aby rozhodovali o svých dětech. „Že by to dopadlo takhle, jsem nepočítal, musíme se poradit s právním zástupcem, jak budeme pokračovat dál,“ řekl po vynesení rozsudku a dodal, že kdyby byl znovu v této situaci, jednal by stejně.

Semecký stál v čele waldorfské školy pět let. U soudu řekl, že vždy usiloval o to, aby se opatření dodržovala do důsledku, i když tam byly nějaké výjimky. Odmítal podle svých slov zakazovat dětem chodit do školy a ze školy dělat testovací centrum. Do výuky byly podle něj puštěny bez testů jen děti, jejichž rodiče testování písemně odmítli. Opakované kontroly hygieniků ukázaly, že bez testu bylo ve třídách i 48 dětí, což je zhruba třetina školáků. Při kontrole hygieniků ve třídách na prvním stupni také velká část pedagogů a žáků neměla roušky.