Odvolaný ředitel, který umožnil chodit do školy i netestovaným žákům, se bude bránit u soudu

„Žádáme, aby soud rozhodl o neplatnosti odvolání pana ředitele Semeckého, protože nebyly naplněny zákonné podmínky pro takové odvolání,“ uvedl pro ČT Nielsen. Právní zástupce také dodal, že vedle žaloby také jednají s městem Semily o smírné nápravě, které odvolaný ředitel dává přednost. Jejím výsledkem by měl být Semeckého návrat do pozice ředitele. „Žalobu jsme podali k Okresnímu soudu v Semilech,“ doplnil Nielsen.

Semecký svůj krok umožnit do školy chodit i netestovaným dětem hájil tím, že na školní docházku mají právo všechny děti. „Děti mají právo chodit do školy, rodiče mají právo rozhodovat o svých dětech a učitelé mají děti vzdělávat. Já jsem udělal maximum pro to, aby se výuky mohli zúčastnit všichni žáci a žákyně,“ uvedl minulé pondělí Semecký. Většině rodičů testovaných dětí podle něj nevadilo, že chodí do školy s dětmi, které se netestují, vzájemně se podle něj respektovali.