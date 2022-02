Za vraždu matky a dcery půjde žena do vězení na skoro devatenáct let, přistoupila na dohodu

Soudce už dříve uvedl, že čin lze považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality. Obžaloba s odkazem na to, že žena nebyla nikdy v minulosti trestána, navrhovala vězení v rozmezí od 17,5 roku do 18 let. Žena před soudem několikrát zopakovala, že jednala v afektu. „My jsme jako přiměřený trest shledali ve třech čtvrtinách sazby (15 až 20 let). Důvod pro výjimečný trest jsme zvažovali, ale podle nás dán není,“ uvedl soudce Ondřej Kubů.

Žena v úterý u soudu zopakovala, že konfliktu předcházela hádka s matkou, u které s dcerou žila. „Chtěla jsem odejít ke svému příteli. Ale matka mě nepustila, že bych se o sebe nedokázala postarat. Nechtěla jsem nikomu ublížit,“ řekla s pláčem obžalovaná. „Nevěděla jsem, co dělám. Co jsem provedla, nemá obdoby,“ řekla a dodala, že po činu zvažovala sebevraždu, ale nedokázala to.