Brněnská nemocnice chystá spánkové centrum. Má poskytovat komplexní péči

Lidé v Česku mohou aktuálně čekat na vyšetření spánkové poruchy tři až osmnáct měsíců. Právě tomu by alespoň částečně mohli ve Fakultní nemocnici Brno pomoci. Zatím tam fungovala dvě akreditovaná centra – jedno v rámci kliniky nemocí a plicní tuberkulózy, druhé v rámci neurologické kliniky.

Čistě spánkové centrum by ale přineslo mnohé výhody. Zdravotnický náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka považuje za důležité se spánkovými poruchami zabývat komplexněji. „V rámci České republiky existují centra, která jsou na něco specializovaná. Některá jsou neurologická, některá ORL, velmi málo se jich zabývá například dětskými pacienty,“ podotkl.

Chce proto vytvořit místo, které bude mít možnost diagnostikovat všechny poruchy spánku. „Komplexní centrum by mělo poskytovat péči o všechny tyto pacienty tak, aby ti, kteří se domnívají, že mají poruchu, mohli zavolat na jedno místo. A tam už by byli objednání podle toho, kterým směrem by se jejich vyšetřování a následná péče měla posunovat,“ nastínil.