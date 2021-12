Ministerstvo chystá vyhlášení památkových zón v Brně. Některé domy majitelé už ale stihli zbourat

Činžovní dům Tivoli na Konečného náměstí v Brně je zdobený mytickými postavami na zábradlí a secesními reliéfy na fasádě. „Jde o soubor budov, které jsou takovým odleskem imperiální Vídně,“ dodal ředitel Národního památkového ústavu Brno Zdeněk Vácha. Památkou komplex není. Majitel, kterým je sdružení vlastníků, s ním tedy může nakládat, jak chce. „Nelze vyloučit, že ty objekty by mohly být upravovány nevhodným způsobem,“ poznamenal Vácha.

Celé náměstí by mělo podle nového návrhu patřit do památkové zóny. S ním i stovky domů, které o ochranu přišly kvůli pozdnímu zápisu mezi kulturní památky před třiceti lety. „Budeme zapisovat památky do nového seznamu. Bude to trvat řadu měsíců, možná i let,“ řekla v lednu mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.