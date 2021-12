Prostějovská synagoga potřebuje opravu. Vlastní ji však soukromník, který nemá peníze

Na stav prostějovské synagogy dlouhodobě upozorňuje úřady místní obyvatel Ivan Čech. „Dostal jsem mnoho krásných odpovědí, ze kterých jsem se dozvěděl, jak všichni dělají co mohou, ale v zásadě je to pořád stejné. Je to smutné a ostudné, protože synagoga je v samém centru města,“ řekl.

Synagoga je od roku 2013 na seznamu ohrožených památkových objektů. Podle Národního památkového ústavu je v havarijním stavu. Podle magistrátního oddělení památkové péče však pro lidi není nebezpečná.

„Objekt je stabilní zhruba posledních pět, deset let. Naposled posuzoval stavebně-technický stav objektu místní stavební úřad, který neshledal závady, které by ohrožovaly kolemjdoucí,“ uvedl vedoucí oddělení Marek Perůtka.

Střídání majitelů

Objekt po skončení druhé světové války už svému původnímu účelu nikdy nesloužil. Střídavě synagoga patřila městu Prostějov a pravoslavné církvi. Nyní je v rukou soukromých majitelů, oprava je však stále v nedohlednu.

„Teď na to nemám sílu, zdraví ani peníze. Ale budu naslouchat komukoliv, kdo by měl myšlenku, společnými silami bychom třeba vrátili té budově nějakou náplň,“ uvedla spolumajitelka synagogy Lenka Skácelová.

„Obecně má vlastník povinnost udržovat památku v dobrém stavu. V případě, že by toto zákonné ustanovení nedodržoval, je možné proti němu sankčně postupovat,“ dodal Perůtka. Město však zatím pokuty neplánuje.