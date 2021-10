Vozíčkáři si mohou v Brně vyzkoušet samostatné bydlení. Poslouží jim k tomu tréninkový byt

Soňa Augustýnová zatím ještě bydlí u rodičů, v budoucnu by se ale chtěla osamostatnit. „Chtěla bych se od rodičů odstěhovat jako každý běžný člověk a doufám, že v blízké budoucnosti se to snad podaří,“ řekla zájemkyně o pobyt v tréninkovém bytě, který by jí měl přechod k samostatnosti usnadnit.

„Jednak si klient může vyzkoušet, jak žít sám, ale zároveň si může taky ověřit, jaké kompenzační pomůcky a opatření může ve svém bytě mít,“ vysvětlil ředitel Ligy vozíčkářů Zdeněk Škaroupka.

Nápad založit byt, kde si vozíčkář může vyzkoušet žít sám, přišel ze zahraničí. U nás je tréninkové bydlení v prostorách brněnské Ligy vozíčkářů zatím první. „Ta jinakost je v tom, že v prostoru se člověk musí pohybovat primárně vsedě, na všechno musí dosáhnout, všude se musí přidržet a musí mít hlavně prostor na otočení s vozíkem,“ vysvětlil projektant bytu Filip Pšenčík.