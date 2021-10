U tramvajového ostrůvku v Plzni se stala další nehoda. Město chce zvýšit jejich bezpečnost

Dívka zřejmě spěchala na tramvaj. Jeden z řidičů ji pustil, ale druhý už nestačil zabrzdit. „Došlo ke střetu s osobním vozidlem a chodkyně utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Nedaleko místa nehody zapalují lidé svíčky a nosí tam květiny. „V daném místě by asi pomohlo zábradlí na zastávce, ale to je možné namontovat pouze v případě zúžení na jeden jízdní pruh,“ poznamenal starosta Plzně 3 David Procházka (ANO).

Dopravní expert navrhuje, aby se zábradlí postavilo přímo na chodníku, a chodci by tak silnici nemohli přebíhat. „V žádném případě nelze zasahovat do šířky komunikace, musela by se ubrat šířka chodníku,“ řekl dopravní expert Richard Topinka.

Tragická nehoda mimo přechod se loni stala jen o dvě stě metrů dál. Nehod, ve kterých figurují chodci, bylo v Klatovské třídě víc.

Zhruba polovina zastávek už prošla modernizací. Jsou širší a je na nich zábradlí. Chodci tak nemohou přebíhat mimo vyznačené přechody. Město připravuje další rekonstrukci tramvajové trati, při té by se měly posunout koleje. Bezpečnost zastávek by se tak měla zvýšit.