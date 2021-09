Po estakádě otevřeli v Přerově i kruhový objezd. Má ulevit dopravě do místních částí

Až osmnáct tisíc aut denně, dlouhé kolony a zdržení v řádech desítek minut. Tak to často vypadalo na příjezdu do Přerova z Olomouce. Jeden z přerovských dopravních problémů by měl být ale úterkem vyřešen. Po jarním otevření estakády zprůjezdnili i navazující kruhový objezd.

Podle radního pro dopravu Tomáše Navrátila (ANO) se zásadně zlepší doprava do místních částí Předmostí, Popovice a Vinary. V průměru má kruhový objezd 52 metrů. I během plného provozu se na něm i v okolí ale ještě bude asi tři měsíce pracovat.

„Součástí stavby jsou i nějaké opravy a další věci, takže tak jak se teď pustí doprava na toto nové dílo, tak se musí dodělat věci, které souvisejí s touto stavbou,“ přiblížil výkonný ředitel společnosti M-silnice Zdeněk Babka.

Dostavba dálnice D1 je zatím v nedohlednu

Další velká stavba probíhá u hlavního nádraží. Takzvaný průpich má současnou trasu zkrátit o osm set metrů. Sloužit má hlavně tranzitní dopravě a hotovo má být za rok. Definitivně by ale Přerovu měla pomoci až dostavba dálnice D1. Její zahájení je ale zatím v nedohlednu.

Podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic Radka Mátla se získání stavebního povolení na hlavní trasu teď nachází ve fázi nepravomocného stavebního povolení a podaných rozkladů. V říjnu by o materiálu mohla rozhodovat komise. Do té doby by měl navíc soud rozhodnout o žalobách, které se týkají územního rozhodnutí. To předchází stavebnímu povolení. A pokud soud stěžovatelům vyhoví, znamenalo by to, že se celý projekt dostavby vrátí na začátek. Zdržení by se pak počítalo na roky.