Praha požaduje úpravy restauračních zahrádek v centru. Provozovatelé to mají za likvidační

Do Prahy letos jezdí desetkrát méně turistů než před pandemií koronaviru. Během ní provozovatelé restauračních zahrádek sice nemuseli městu platit nájem, ale dvacet jich podle rozhodnutí magistrátu mělo od září skončit.

„Pro nás by to bylo likvidační. S těmito prostory, které máme, tak by to bylo absolutně likvidační,“ řekla vedoucí restaurace Taverna Toscana Dana Křivánková Klisáková.

Byla to ostuda pro město, píše náměstek

Situace v historickém jádru byla neudržitelná a byla ostudou pro celé město, napsal ve vyjádření pro ČT náměstek primátora Adam Scheinherr (za Praha sobě). Dodal, že v minulých funkčních obdobích to fungovalo tak, že i ty nejcennější části památkové rezervace UNESCO byly bez jakékoli koncepce pronajímány stánkům s klobásami a trdelníky a vyrostly tam desítky zahrádek, které se proměnily v samostatné domky ve veřejném prostoru.

Restauraci Dany Křivánkové Klisákové Praha nabídla novou smlouvu. Musela by ale zahrádku výrazně zúžit a odstranit podlážky nebo markýzy. „Povrch v Praze je celkem členitý, stoly na tom nebudou držet bez podlážek,“ reagovala Křivánková Klisáková a myslí si, že je to těžko uskutečnitelné.

Restauratéři se brání trestními oznámeními

Na radu města míří kvůli výpovědím i trestní oznámení. Podle právníků, na které se restauratéři obrátili, mělo výpovědi schválit pražské zastupitelstvo, protože šlo o nájmy v desítkách milionů ročně.

„Rada může rozhodovat do částky pěti milionů korun. A zdá se, že tato částka je mnohem vyšší,“ zdůvodnil to právník ze spolku Transparentní stát bez korupce David Zámek.

Magistrát to ale odmítá a odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu, že o pronájmech může rada rozhodovat bez zastupitelstva. „Provozovatelé se jen snaží celý proces výpovědí z nájmu zpochybnit a zatáhnout Prahu do soudních sporů tak, aby mohli svůj byznys provozovat co nejdéle,“ napsal ve vyjádření pro ČT Scheinherr.

Od příští sezony chce vedení Prahy do všech nájemních smluv zapracovat jednotná pravidla pro mobiliář a vybavení zahrádek. Ta pak budou muset podnikatelé v centru dodržovat.