Jaguary, mustangy i staré felicie obsadily budějovické náměstí. Startovala rallye veteránů

South Bohemia Classic je takzvaná jízda pravidelnosti. Jezdci tedy ve svých veteránech závodí, ale za dodržení všech pravidel provozu na pozemních komunikacích a vítězí ten, kdo se co nejvíce přiblíží předem stanovenému času a požadovanému rychlostnímu průměru. Kromě historických vozidel se ho účastní i moderní sportovní vozy.

Závod je dvoudenní, odstartoval po přehlídce na náměstí v Českých Budějovicích. První páteční etapa vedla přes Černý Krumlov do Dolní Vltavice. Druhá, sobotní, povede kolem Lipna do Rakouska, pohraničím přes Weitru do Novohradských hor, a potom zpět do Dolní Vltavice.